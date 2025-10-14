Ogromna torta, a devojke bacaju latice ruža: Kulminacija na svadbi Uroša Živkovića - prelep prizor oduševio goste (video)

Folker Uroš Živković i njegova supruga Jovana organizovali su danas svadbeno veselje nakon crkvenog venčanja i krštenja deteta.

U toku noći je pred goste izneta ogromna torta na pet spratova, dok su devojke bacale latice ruža oko iste. Prizor je oduševio goste, dok su mladenci nazdravljali sa okupljenima, a detalje ćete pronaći u videima u okviru teksta. - Ovo je najveći dan u mom životu. Ne samo zbog venčanja, još veća stvar je što smo krstili našeg prvenca danas. Bio je divan, hrabri dečkić, nije plakao... - rekao je Uroš večeras u razgovoru za "Blic". - Moja porodica je patrijarhalna i