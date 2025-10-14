Ogromna torta, a devojke bacaju latice ruža: Kulminacija na svadbi Uroša Živkovića - prelep prizor oduševio goste (video)

Blic pre 37 minuta
Ogromna torta, a devojke bacaju latice ruža: Kulminacija na svadbi Uroša Živkovića - prelep prizor oduševio goste (video)

Folker Uroš Živković i njegova supruga Jovana organizovali su danas svadbeno veselje nakon crkvenog venčanja i krštenja deteta.

U toku noći je pred goste izneta ogromna torta na pet spratova, dok su devojke bacale latice ruža oko iste. Prizor je oduševio goste, dok su mladenci nazdravljali sa okupljenima, a detalje ćete pronaći u videima u okviru teksta. - Ovo je najveći dan u mom životu. Ne samo zbog venčanja, još veća stvar je što smo krstili našeg prvenca danas. Bio je divan, hrabri dečkić, nije plakao... - rekao je Uroš večeras u razgovoru za "Blic". - Moja porodica je patrijarhalna i
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Viki sa mužem na svadbi Uroša Živkovića: Drži Tašketa za ruku i ne pušta ga - istakla bujno poprsje i nosi vrtoglave potpetice…

Viki sa mužem na svadbi Uroša Živkovića: Drži Tašketa za ruku i ne pušta ga - istakla bujno poprsje i nosi vrtoglave potpetice

Blic pre 1 sat
Prvi ples uz mladoženjinu pesmu: Uroš Živković odabrao svoju numeru za poseban momenat na svadbi: "Ne daš da ništa boli me..."…

Prvi ples uz mladoženjinu pesmu: Uroš Živković odabrao svoju numeru za poseban momenat na svadbi: "Ne daš da ništa boli me..." (video)

Blic pre 2 sata
"Našao sam ženu koja može da mi podiže dete i održava kuću": Uroš Živković o supruzi, kolegama, bakšišu na svadbi i krštenju…

"Našao sam ženu koja može da mi podiže dete i održava kuću": Uroš Živković o supruzi, kolegama, bakšišu na svadbi i krštenju sina: na svadbi: "Plakao sam"

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Zabava, najnovije vesti »

"Moji roditelji su radili na pijaci, a mi smo išli sa njima": Nadica Ademov u detinjstvu nije imala uvek odmah sve što poželi…

"Moji roditelji su radili na pijaci, a mi smo išli sa njima": Nadica Ademov u detinjstvu nije imala uvek odmah sve što poželi: "Trudim se da moja deca imaju sve" (video)

Blic pre 1 sat
Uz pomoć ovih jednostavnih trikova prepoznajte lošu ali i najslađu mandarinu pre nego što je i kupite

Uz pomoć ovih jednostavnih trikova prepoznajte lošu ali i najslađu mandarinu pre nego što je i kupite

Blic pre 1 sat
Smršala i u vreloj haljini došla na svadbu: Pevačica blista u elegantnom izdanju: "Dosta je otišlo, ali moram da skinem još 6…

Smršala i u vreloj haljini došla na svadbu: Pevačica blista u elegantnom izdanju: "Dosta je otišlo, ali moram da skinem još 6 do 10 kilograma"(Video)

Blic pre 1 sat
Ogromna torta, a devojke bacaju latice ruža: Kulminacija na svadbi Uroša Živkovića - prelep prizor oduševio goste (video)

Ogromna torta, a devojke bacaju latice ruža: Kulminacija na svadbi Uroša Živkovića - prelep prizor oduševio goste (video)

Blic pre 37 minuta
Viki sa mužem na svadbi Uroša Živkovića: Drži Tašketa za ruku i ne pušta ga - istakla bujno poprsje i nosi vrtoglave potpetice…

Viki sa mužem na svadbi Uroša Živkovića: Drži Tašketa za ruku i ne pušta ga - istakla bujno poprsje i nosi vrtoglave potpetice

Blic pre 1 sat