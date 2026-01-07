Preminuo omiljeni frizer poznatih na Badnji dan: Matija imao samo 43 godine, estrada u šoku

Naš poznati frizer, stručnjak u oblasti nadogradnje kose kao i master u izradi prirodnih perika, Matija Radulović, poznatiji kao "Maki King od hair", preminuo je na Badnji dan, a veliki broj prijatelja oprašta se od njega.

Brojni pevači su u šoku zbog ove vesti te na društvenim mrežama izražavaju tugu i žaljenje zbog njegovog preranog odlaska. Frizer je preminuo u 43. godini, a brinuo se o frizurama mnogih poznatih ličnosti. Na Instagramu ga je pratilo oko 140.000 ljudi a svojim profesionalizmom i uspešnošću je stalno dokazivao da je bio vrhunski stručnjak u svojoj profesiji. Na svom profilu često je objavljivao fotografije sa poznatim ličnostima, među kojima su mu mnogi bili i jako