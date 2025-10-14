Više nije Džinović: Evo kako se preziva Melina: Uživa u ljubavi sa bogatim biznismenom, verili se u Monaku

Blic pre 45 minuta
Više nije Džinović: Evo kako se preziva Melina: Uživa u ljubavi sa bogatim biznismenom, verili se u Monaku

Melina Džinović, kako je "Blic" ekskluzivno saznao se verila u subotu za bogatog biznismena (69), a nakon razvod od pevača Harisa Džinovića je promenila prezime i vratila devojačko.

Melina Džinović se trenutno preziva Galić, a nema sumnje da će i nakon udaje ponovo promentii prezime i uzeti prezime verenika sa kojim živi život iz snova u Monaku. Melina i njen izabranik žive u Monaku već neko vreme, a on je veoma uspešan i bogat. Kako smo saznali, leto su zajedno proveli na njegovom impozantnom brodu, te su obilazili luksuzne destinacije. Razlika u godinama između Harisa i Melina Džinović je 29 godina. Haris je jednom prilikom govorio za medije
