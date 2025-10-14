Vojska preuzela vlast na madagaskaru: Raspustili institucije, predsednik pobegao iz zemlje usred protesta

Vojni lideri Madagaskara preuzeli su danas vlast nad tom zemljom, nakon što su raspustili senat, Ustavni sud, elektoralno telo i druge državne institucije, preneo je Rojters.

Prethodno je predsednik Madagaskara Andrij Radžoelini napustio tu zemlju i raspustio skupštinu, nakon višenedeljenih antivladinih protesta. Poslanici su ranije danas pokrenuli postupak opoziva predsednika, a iz predsedništva je saopšteno da je sastanak parlamenta bio neustavan i da je svaka odluka ili rezolucija koja je proistekla iz njega ništavna nakon raspuštanja skupštine. U međuvremenu, snage Madagaskara su se pridružile demonstrantima koje predvode mladi, a
