Novi lider Madagaskara: Ostaću na vlasti tokom perioda tranzicije

Novi vojni lider Madagaskara pukovnik Mišel Randrianirina, komandant elitne vojne jedinice, proglasio je danas prelazni period od dve godine tokom kojeg će ostati na vlasti, nakon čega će uslediti novi izbori.

"Period tranzicije trajaće najviše dve godine. Tokom tog perioda, biće održan referendum za donošenje novog Ustava, a zatim će uslediti izbori za postepeno uspostavljanje novih institucija", rekao je novinarima Randrianirina, preneo je Rojters. On je ranije danas izjavio da je vojska preuzela kontrolu nad tom afričkom ostrvskom zemljom. Vojni lideri Madagaskara preuzeli su danas vlast nakon što su raspustili senat, Ustavni sud, izborno telo i druge državne