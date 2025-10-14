Vojni udar na Madagaskaru – predsednik napustio zemlju, oglasio se novi lider

RTS pre 3 sata
Vojni udar na Madagaskaru – predsednik napustio zemlju, oglasio se novi lider

Novi vojni lider Madagaskara pukovnik Mišel Randrianirina, komandant elitne vojne jedinice, proglasio je prelazni period od dve godine tokom kojeg će ostati na vlasti, nakon čega će, kako je istakao, uslediti novi izbori.

Novi vojni lider Madagaskara istakao je da će tokom perioda od najviše dve godine bicti održan referendum za donošenje novog Ustava. "Posle toga će uslediti izbori za postepeno uspostavljanje novih institucija", rekao je novinarima Randrianirina, a preneo je Rojters. Prethodno je izjavio da je vojska preuzela kontrolu nad tom afričkom ostrvskom zemljom. Vojni lideri Madagaskara preuzeli su vlast pošto su raspustili senat, Ustavni sud, izborno telo i druge državne
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Vojska preuzela vlast u madagaskaru! Pukovnik: Vladaću tokom prelaznog perioda od dve godine (foto)

Vojska preuzela vlast u madagaskaru! Pukovnik: Vladaću tokom prelaznog perioda od dve godine (foto)

Kurir pre 1 sat
Novi vojni lider Madagaskara: Ostaću na vlasti tokom perioda tranzicije od dve godine

Novi vojni lider Madagaskara: Ostaću na vlasti tokom perioda tranzicije od dve godine

Euronews pre 2 sata
Novi lider Madagaskara: Ostaću na vlasti tokom perioda tranzicije

Novi lider Madagaskara: Ostaću na vlasti tokom perioda tranzicije

B92 pre 2 sata
Vojska preuzela vlast: Madagaskar na nogama - predsednik pobegao iz zemlje!

Vojska preuzela vlast: Madagaskar na nogama - predsednik pobegao iz zemlje!

Pravda pre 3 sata
Novi vojni lider Madagaskara: Ostaću na vlasti tokom perioda tranzicije od dve godine

Novi vojni lider Madagaskara: Ostaću na vlasti tokom perioda tranzicije od dve godine

Politika pre 3 sata
Vojska preuzela vlast na madagaskaru: Raspustili institucije, predsednik pobegao iz zemlje usred protesta

Vojska preuzela vlast na madagaskaru: Raspustili institucije, predsednik pobegao iz zemlje usred protesta

Blic pre 5 sati
Vojska preuzela vlast

Vojska preuzela vlast

Vesti online pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ReferendumUstavni sudRojtersSenatIzbori

Svet, najnovije vesti »

"Sine, preživeo si": Majka srpskog državljanina kojeg je Hamas držao skoro dve godine u zatočeništvu objavila fotografiju s…

"Sine, preživeo si": Majka srpskog državljanina kojeg je Hamas držao skoro dve godine u zatočeništvu objavila fotografiju s njim: "Vreme je za novi početak..."

Blic pre 29 minuta
Zapalio se autobus sa 58 putnika, 19 poginulo: Tragedija u Indiji: Među povređenima i deca, prevezeni u bolnicu sa teškim…

Zapalio se autobus sa 58 putnika, 19 poginulo: Tragedija u Indiji: Među povređenima i deca, prevezeni u bolnicu sa teškim opekotinama

Blic pre 39 minuta
(Video) Ukrajinska zona smrti: Specijalne jedinice dronovima preokrenule tok rata na istoku zemlje: Rusi primorani da menjaju…

(Video) Ukrajinska zona smrti: Specijalne jedinice dronovima preokrenule tok rata na istoku zemlje: Rusi primorani da menjaju taktiku

Blic pre 10 minuta
Tražiće izručenje Bašara el Asada: Sirijski predsednik sutra u poseti Moskvi

Tražiće izručenje Bašara el Asada: Sirijski predsednik sutra u poseti Moskvi

Blic pre 1 sat
Estonska čizma: Stručnjak za špijunažu o „malim zelenim ljudima“ u gustoj šumi

Estonska čizma: Stručnjak za špijunažu o „malim zelenim ljudima“ u gustoj šumi

Danas pre 1 sat