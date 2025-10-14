Vojni udar na Madagaskaru – predsednik napustio zemlju, oglasio se novi lider

Novi vojni lider Madagaskara pukovnik Mišel Randrianirina, komandant elitne vojne jedinice, proglasio je prelazni period od dve godine tokom kojeg će ostati na vlasti, nakon čega će, kako je istakao, uslediti novi izbori.

Novi vojni lider Madagaskara istakao je da će tokom perioda od najviše dve godine bicti održan referendum za donošenje novog Ustava. "Posle toga će uslediti izbori za postepeno uspostavljanje novih institucija", rekao je novinarima Randrianirina, a preneo je Rojters. Prethodno je izjavio da je vojska preuzela kontrolu nad tom afričkom ostrvskom zemljom. Vojni lideri Madagaskara preuzeli su vlast pošto su raspustili senat, Ustavni sud, izborno telo i druge državne