„Dobar je dan, ali rat još nije gotov“: Šta dalje posle Trampovog mirovnog plana za Gazu?

Predsednik SAD Donald Tramp boravio je juče na Bliskom istoku gde je potpisao, kako je kazao, istorijski mirovni sporazum za Gazu.

Tramp je naveo da je „trebalo je da prođe 3.000 godina da dođe do ovoga“ i samouvereno poručio da će ovog puta mir opstati. Posle njega, dokument su potpisali egipatski predsednik Abdel Fatah al Sisi, turski predsednik Redžep Tajip Erdogan i katarski emir Hamad Al Tani. „Ovo je neverovatan dan za čitav svet. Postojala su predviđanja da će Treći svetski rat početi na Bliskom istoku, ali se to neće dogoditi“, naglasio je Tramp. Američki predsednik je juče posetio