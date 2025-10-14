Fon der Lajen učešćem na investicionoj konferenciji Evropska unija-Crna Gora završila posetu Podgorici

Euronews pre 3 sata  |  Autor: Euronews Srbija
Fon der Lajen učešćem na investicionoj konferenciji Evropska unija-Crna Gora završila posetu Podgorici

Investiciona konferencija Evropska unija-Crna Gora održava se na Luštici u okviru drugog dana posete predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen toj zemlji.

Tokom posete, fon der Lajen je Podgoricu nazvala predvodnikom evropskih integracija, ističući da postoji mogućnost da Crna Gora zatvori pet poglavlja do kraja godine. Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen završila je svoju dvodnevnu posetu Crnoj Gori tokom koje je još jednom uputila snažnu podršku crnogorskoj vladi, odnosno aktuelnoj većini na putu ka Evropskoj uniji. Poručila je da je projekat da Crna Gora postane 28. članica Unije, vrlo ambiciozan,
