Američki predsednik Donald Tramp se približava izuzetno važnoj odluci o snabdevanju Kijeva krstarećim raketama dugog dometa Tomahavk, potezu za koji zapadni zvaničnici kažu da je u velikoj meri izazvan najnovijim razornim napadima Rusije na ukrajinsku elektroenergetsku mrežu.

Kijev post ekskluzivno saznaje da je ovaj gambit strateški osmišljen ne samo da ojača odbranu Ukrajine, već i da primora nevoljne evropske saveznike, posebno Nemačku, "da slede taj primer", što bi u slučaju Berlina značilo isporuke raketa Taurus. Ukrajinski medij se poziva na izvore upoznate s ovom temom. Potencijalna isporuka oružja američke mornarice dometa oko 2.500 kilometara označava značajan pomak u politici SAD, a Tramp je smatra neophodnim katalizatorom za