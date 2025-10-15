Hamas vratio četiri tela talaca: Još 20 Izraelaca se vode kao nestali

Kurir pre 1 sat  |  Tajms of Izrael
Hamas vratio četiri tela talaca: Još 20 Izraelaca se vode kao nestali

Izraelska vojska saopštila je da je večeras preuzela tela četiri ubijena taoca od Crvenog krsta koje je palestinska militantna grupa Hamas predala toj humanitarnoj organizaciji u gradu Gazi.

Hamas nije objavio identitet talaca koje je predao, preneo je Tajms of Izrael. Tela četiri taoca će biti odneta na identifikaciju. Izraelska vojska saopštila je da je u ponedeljak preuzela tela četvorice ubijenih talaca koja je Hamas predao Crvenom krstu u Gazi. Prema sporazumu o okončanju sukoba u Pojasu Gaze, Hamas treba da preda Izraelu tela još 20 talaca, odnosno ukupno 28. Hamas je u ponedeljak ujutru oslobodio svih 20 živih talaca, a Izrael je, kao što je
Ključne reči

IzraelPalestinaHamasGazaPojas Gazetaoci

