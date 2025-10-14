Kvalifikacije za mundijal: Remi Estonije i Moldavije

Kurir pre 17 minuta
Kvalifikacije za mundijal: Remi Estonije i Moldavije

Prednost Estoniji doneo je Matijas Kait golom u 12. minutu, a izjednačenje Moldaviji Stefan Bodisteanu pogotkom u 64. minutu.

Obe selekcije su i pre ove utakmice ostale bez šanse za plasman na Svetsko prvenstvo. Estonija je četvrta na tabeli Grupe I sa četiri boda iz sedam utakmica, dok Moldavija zauzima poslednje, peto mesto sa jednim bodom iz šest mečeva. Norveška je prva na tabeli sa 18 bodova iz šest utakmica, Italije je druga sa 12 bodova iz pet mečeva, a Izrael treći sa devet bodova iz šest utakmica. Estonija će u svojoj narednoj utakmici u kvalifikacijama igrati u Oslu protiv
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Remi Estonije i Moldavije u kvalifikacijama za SP

Remi Estonije i Moldavije u kvalifikacijama za SP

Sportski žurnal pre 7 minuta
uživo Andora - Srbija 0:0: "Orlovi" nemaju pravo na kiks

uživo Andora - Srbija 0:0: "Orlovi" nemaju pravo na kiks

Euronews pre 32 minuta
Remi Estonije i Moldavije

Remi Estonije i Moldavije

B92 pre 27 minuta
Kako Srbija može u baraž za Svetsko prvenstvo? Nije sve izgubljeno, Rumunija nam dala nadu

Kako Srbija može u baraž za Svetsko prvenstvo? Nije sve izgubljeno, Rumunija nam dala nadu

Euronews pre 1 sat
U Rusiji žele da vide Stankoviću leđa: „Bilo bi dobro da postane selektor Srbije“

U Rusiji žele da vide Stankoviću leđa: „Bilo bi dobro da postane selektor Srbije“

Nova pre 57 minuta
(VIDEO): Nerešeno u Talinu, prvi bod za Moldaviju

(VIDEO): Nerešeno u Talinu, prvi bod za Moldaviju

Sport klub pre 57 minuta
Vjetrović uživo u programu RTS-a otkrio bolnu istinu: "Zelenortska Ostrva, Novi Zeland su na SP, a mi..."

Vjetrović uživo u programu RTS-a otkrio bolnu istinu: "Zelenortska Ostrva, Novi Zeland su na SP, a mi..."

Telegraf pre 48 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Svetsko prvenstvoMundijalIzraelEstonijaItalijaOsloNorveškaMoldavija

Sport, najnovije vesti »

Šok u Andori, ali odmah i izjednačenje: Petrović primio gol sa centra, a onda su domaći zatresli svoju mrežu

Šok u Andori, ali odmah i izjednačenje: Petrović primio gol sa centra, a onda su domaći zatresli svoju mrežu

Danas pre 17 minuta
Novak Đoković u Areni navija za Zvezdu

Novak Đoković u Areni navija za Zvezdu

Danas pre 27 minuta
Srbija pobedom nad Azerbejdžanom stigla do odličja Prvenstvu Evrope

Srbija pobedom nad Azerbejdžanom stigla do odličja Prvenstvu Evrope

Danas pre 57 minuta
Željko Obradović: „Sitnice mogu mnogo da nas koštaju…“

Željko Obradović: „Sitnice mogu mnogo da nas koštaju…“

Danas pre 1 sat
Neka nova Srbija? Mirković odredio tim za duel sa Andorom (SASTAVI)

Neka nova Srbija? Mirković odredio tim za duel sa Andorom (SASTAVI)

Danas pre 1 sat