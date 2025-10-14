Snimak mladenaca zgrozio svet: Mladoženja mislio da je u spavaćoj sobi, mladin otac šokirano napustio salu (Video)

Mondo pre 7 minuta  |  Dragana Tomašević
Snimak mladenaca zgrozio svet: Mladoženja mislio da je u spavaćoj sobi, mladin otac šokirano napustio salu (Video)

Internet je prepun snimaka sa venčanja - bilo da se snimaju mladoženjine suze kada ugleda svoju izabranicu prvi put u toj "savršenoj haljini", kada kum održi govor za pamćenje ili kada mladenci jedno drugom zariju glavu u svadbenu tortu.

Ipak, sada je društvene mreže osvojio snimak na kojem se vidi da je mladoženja prešao granicu lepog ponašanja, naočigled svatova i svog tasta. Kada mlada baci bidermajer kako bi izabrala "sledeću koja će se udati", u Americi postoji tradicija gde mladoženja skida njenu podvezicu i baca je svojim prijateljima. Ovaj mladoženja se prvo uvijao oko verenice, kao da izvodi striptiz, a onda je zario glavu pod njenu venčanicu, i tamo se "zadržao". Mladin otac je zurio u
Otvori na mondo.rs

Internet »

Privredna komora: Falsifikovano više od 50 odsto lekova koji se prodaju preko interneta

Privredna komora: Falsifikovano više od 50 odsto lekova koji se prodaju preko interneta

Radio 021 pre 1 sat
Šokantni podaci svaka druga tableta kupljena preko interneta u Srbiji falsifikat Nadležni upozoravaju - rizikujete zdravlje

Šokantni podaci svaka druga tableta kupljena preko interneta u Srbiji falsifikat Nadležni upozoravaju - rizikujete zdravlje

Dnevnik pre 4 sati
PKS: Falsifikovano više od 50 odsto lekova koji se prodaju preko interneta

PKS: Falsifikovano više od 50 odsto lekova koji se prodaju preko interneta

Nova ekonomija pre 9 sati
Falsifikovano više od 50 odsto lekova koji se prodaju preko interneta

Falsifikovano više od 50 odsto lekova koji se prodaju preko interneta

Biznis.rs pre 9 sati
PKS: Falsifikovano više od 50 odsto lekova koji se prodaju preko interneta

PKS: Falsifikovano više od 50 odsto lekova koji se prodaju preko interneta

N1 Info pre 9 sati
PKS: Falsifikovano više od 50 odsto lekova koji se prodaju preko interneta

PKS: Falsifikovano više od 50 odsto lekova koji se prodaju preko interneta

Novi magazin pre 9 sati
PKS upozorava: Falsifikovano više od 50 odsto lekova koji se prodaju preko interneta

PKS upozorava: Falsifikovano više od 50 odsto lekova koji se prodaju preko interneta

Danas pre 10 sati
Internet »

Ključne reči

Internet

Najnovije vesti »

Mala lopovska braća

Mala lopovska braća

Radar pre 8 minuta
Pitanje naše odgovornosti prema budućim generacijama

Pitanje naše odgovornosti prema budućim generacijama

Radar pre 2 minuta
Gospodari rata iz naše ulice

Gospodari rata iz naše ulice

Radar pre 8 minuta
Sumnjivo lice

Sumnjivo lice

Radar pre 8 minuta
Odbrana od zla

Odbrana od zla

Radar pre 8 minuta