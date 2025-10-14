Snimak mladenaca zgrozio svet: Mladoženja mislio da je u spavaćoj sobi, mladin otac šokirano napustio salu (Video)

Internet je prepun snimaka sa venčanja - bilo da se snimaju mladoženjine suze kada ugleda svoju izabranicu prvi put u toj "savršenoj haljini", kada kum održi govor za pamćenje ili kada mladenci jedno drugom zariju glavu u svadbenu tortu.

Ipak, sada je društvene mreže osvojio snimak na kojem se vidi da je mladoženja prešao granicu lepog ponašanja, naočigled svatova i svog tasta. Kada mlada baci bidermajer kako bi izabrala "sledeću koja će se udati", u Americi postoji tradicija gde mladoženja skida njenu podvezicu i baca je svojim prijateljima. Ovaj mladoženja se prvo uvijao oko verenice, kao da izvodi striptiz, a onda je zario glavu pod njenu venčanicu, i tamo se "zadržao". Mladin otac je zurio u