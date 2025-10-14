Zelenski povukao radikalan potez: Oduzeo državljanstvo gradonačelniku, a da ga nije ni pomenuo

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski oduzeo je državljanstvo gradonačelniku Odese Genadiju Truhanovu nakon višegodišnjih optužbi da poseduje ruski pasoš.

Ovom odlukom Truhanov je praktično razrešen dužnosti gradonačelnika, prenosi Kyiv Independent. "Prisutnost ruskog državljanstva potvrđena je kod određenih pojedinaca. Odluka je potpisana", saopštio je Zelenski, ne pominjući direktno ime gradonačelnika Odese. Međutim, izvori iz bezbednosnih službi potvrdili su za Kyiv Independent da se odluka odnosi na Truhanova, kao i na baletskog umetnika Sergeja Polunjina i bivšeg političara Olega Carjova, koji obojica žive u