Zelenski povukao radikalan potez: Oduzeo državljanstvo gradonačelniku, a da ga nije ni pomenuo

Mondo pre 2 sata  |  Mihajlo Sfera
Zelenski povukao radikalan potez: Oduzeo državljanstvo gradonačelniku, a da ga nije ni pomenuo

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski oduzeo je državljanstvo gradonačelniku Odese Genadiju Truhanovu nakon višegodišnjih optužbi da poseduje ruski pasoš.

Ovom odlukom Truhanov je praktično razrešen dužnosti gradonačelnika, prenosi Kyiv Independent. "Prisutnost ruskog državljanstva potvrđena je kod određenih pojedinaca. Odluka je potpisana", saopštio je Zelenski, ne pominjući direktno ime gradonačelnika Odese. Međutim, izvori iz bezbednosnih službi potvrdili su za Kyiv Independent da se odluka odnosi na Truhanova, kao i na baletskog umetnika Sergeja Polunjina i bivšeg političara Olega Carjova, koji obojica žive u
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Kome je sve Zelenski oduzeo državljanstvo zbog ruskog pasoša; Kremlj odgovorio na Makronove pretnje

Kome je sve Zelenski oduzeo državljanstvo zbog ruskog pasoša; Kremlj odgovorio na Makronove pretnje

RTS pre 0 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Vanredna isključenja struje u brojnim oblastima širom Ukrajine; Evropska komisija menja plan za "zid protiv…

UKRAJINSKA KRIZA: Vanredna isključenja struje u brojnim oblastima širom Ukrajine; Evropska komisija menja plan za "zid protiv dronova"

RTV pre 10 minuta
Zelenski ove nedelje u Vašingtonu sa Trampom o mogućoj isporuci oružja dugog dometa

Zelenski ove nedelje u Vašingtonu sa Trampom o mogućoj isporuci oružja dugog dometa

N1 Info pre 5 minuta
Bomba! Ukrajina deo trampove "zlatne kupole za Ameriku"? Zelenski stiže po Tomahavke, pada i nemačka brana na isporuku…

Bomba! Ukrajina deo trampove "zlatne kupole za Ameriku"? Zelenski stiže po Tomahavke, pada i nemačka brana na isporuku Taurusa, Rusima šalju "poljubac smrti"

Kurir pre 1 sat
Uživo gotovo je! Ruski "alabaj" udario svom snagom: Ukrajinci izgubili i poslednju tačku na Dnjepru!

Uživo gotovo je! Ruski "alabaj" udario svom snagom: Ukrajinci izgubili i poslednju tačku na Dnjepru!

Alo pre 1 sat
Zelenski oduzeo državljanstvo gradonačelniku Odese! Godinama ga optužuju da ima ruski pasoš! (foto)

Zelenski oduzeo državljanstvo gradonačelniku Odese! Godinama ga optužuju da ima ruski pasoš! (foto)

Kurir pre 2 sata
Kijev post: Isporuka raketa Tomahavk Ukrajini, mogla bi da podstakne isporuku Taurusa

Kijev post: Isporuka raketa Tomahavk Ukrajini, mogla bi da podstakne isporuku Taurusa

RTV pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IndependentVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Fon der Lajen: BiH mora načiniti naredne potrebne korake na evropskom putu

Fon der Lajen: BiH mora načiniti naredne potrebne korake na evropskom putu

Danas pre 1 minut
Da li je primirje između Izraela i Gaze može da potraje

Da li je primirje između Izraela i Gaze može da potraje

Blic pre 0 minuta
Mirelu roditelji držali zatočenu 27 godina! Kada je imala 15, rekli da je nestala - policija je pronašla u kritičnom stanju, a…

Mirelu roditelji držali zatočenu 27 godina! Kada je imala 15, rekli da je nestala - policija je pronašla u kritičnom stanju, a ono što je rekla izazvalo šok

Kurir pre 1 minut
Snažan zemljotres pogodio Tursku! Treslo se tlo severno od Izmira jačinom 4,1 Rihter

Snažan zemljotres pogodio Tursku! Treslo se tlo severno od Izmira jačinom 4,1 Rihter

Kurir pre 0 minuta
Tramp ljut zbog nepoštovanja dogovora izraela i hamasa: "Mrtvi nisu vraćeni kao što je obećano! Počinje druga faza"

Tramp ljut zbog nepoštovanja dogovora izraela i hamasa: "Mrtvi nisu vraćeni kao što je obećano! Počinje druga faza"

Kurir pre 0 minuta