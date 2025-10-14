(BLOG) Nastavljena sednica Skupštine Srbije: Poslanici raspravljaju o amandmanima na predložene zakone

N1 Info pre 23 minuta  |  N1 Beograd Beta
(BLOG) Nastavljena sednica Skupštine Srbije: Poslanici raspravljaju o amandmanima na predložene zakone

Skupština Srbije nastavila je danas prvu sednicu jesenjeg zasedanja, a poslanici će postavljati pitanja Vladi Srbije i nadležnim državnim institucijama, a zatim će nastaviti razmatranje amandmana podnetih na predložene zakone.

Poslanici će raspravljati o amandmanima na predložene zakona, među kojima su Predlog zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima i izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju kao i o posebnim uslovima za realizaciju izložbe Ekspo 2027. Sednica, na kojoj je 48 tačaka, počela je 7. oktobra. Završena je načelna rasprava o osam predloženih zakona i poslanici su počeli razmatranje amandmana na te predloge. Dostavljeno je oko 290 amandmana. 7
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Nastavljena sednica Skupštine Srbije: Poslanici o Fakultetu srpskih studija u Nišu, roditeljskom dodatku, dnevnicama

Nastavljena sednica Skupštine Srbije: Poslanici o Fakultetu srpskih studija u Nišu, roditeljskom dodatku, dnevnicama

NIN pre 23 minuta
BLOG UŽIVO Tepić o padu nadstrešnice: Da li je Tomislav Momirović u iskazu policiji rekao da je radio po nalogu Siniše Malog i…

BLOG UŽIVO Tepić o padu nadstrešnice: Da li je Tomislav Momirović u iskazu policiji rekao da je radio po nalogu Siniše Malog i pokazao poruke

Nova pre 23 minuta
Skupština Srbije nastavila rad: Na dnevnom redu 48 tačaka, raspravlja se o legalizaciji, izvršiteljima i Ekspu (video)

Skupština Srbije nastavila rad: Na dnevnom redu 48 tačaka, raspravlja se o legalizaciji, izvršiteljima i Ekspu (video)

Blic pre 48 minuta
Tepić prozvala premijera Macuta: “Da li Vas je Vučić uzeo za taoca zbog vile od milion evra?”

Tepić prozvala premijera Macuta: “Da li Vas je Vučić uzeo za taoca zbog vile od milion evra?”

Serbian News Media pre 38 minuta
Tepić: Sudski postupak o padu nadstrešnice se nije mrdnuo s početka

Tepić: Sudski postupak o padu nadstrešnice se nije mrdnuo s početka

Danas pre 43 minuta
Mrdić: Šta se dešava sa krivičnom prijavom koju sam podneo protiv Bojovića i Milošević

Mrdić: Šta se dešava sa krivičnom prijavom koju sam podneo protiv Bojovića i Milošević

Euronews pre 28 minuta
Nastavljena sednica Skupštine Srbije: Poslanici raspravljaju o amandmanima na predložene zakone (blog)

Nastavljena sednica Skupštine Srbije: Poslanici raspravljaju o amandmanima na predložene zakone (blog)

Novi magazin pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijeSkupština Srbije

Društvo, najnovije vesti »

Majka ubijene devojčice iz "Ribnikara": Propast društva, 3. maj više nije tema

Majka ubijene devojčice iz "Ribnikara": Propast društva, 3. maj više nije tema

N1 Info pre 23 minuta
(BLOG) Nastavljena sednica Skupštine Srbije: Poslanici raspravljaju o amandmanima na predložene zakone

(BLOG) Nastavljena sednica Skupštine Srbije: Poslanici raspravljaju o amandmanima na predložene zakone

N1 Info pre 23 minuta
SPC i vernici danas slave Pokrov Presvete Bogorodice; Liturgija u Hramu u Petrovaradinu pred pristiglom česticom pojasa Majke…

SPC i vernici danas slave Pokrov Presvete Bogorodice; Liturgija u Hramu u Petrovaradinu pred pristiglom česticom pojasa Majke Božije

RTV pre 18 minuta
BLOG UŽIVO Tepić o padu nadstrešnice: Da li je Tomislav Momirović u iskazu policiji rekao da je radio po nalogu Siniše Malog i…

BLOG UŽIVO Tepić o padu nadstrešnice: Da li je Tomislav Momirović u iskazu policiji rekao da je radio po nalogu Siniše Malog i pokazao poruke

Nova pre 23 minuta
Simbol otpora: Kako je protekla prva noć blokade Pete beogradske gimnazije

Simbol otpora: Kako je protekla prva noć blokade Pete beogradske gimnazije

Vreme pre 18 minuta