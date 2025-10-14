(BLOG) Nastavljena sednica Skupštine Srbije: Poslanici raspravljaju o amandmanima na predložene zakone

Skupština Srbije nastavila je danas prvu sednicu jesenjeg zasedanja, a poslanici će postavljati pitanja Vladi Srbije i nadležnim državnim institucijama, a zatim će nastaviti razmatranje amandmana podnetih na predložene zakone.

Poslanici će raspravljati o amandmanima na predložene zakona, među kojima su Predlog zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima i izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju kao i o posebnim uslovima za realizaciju izložbe Ekspo 2027. Sednica, na kojoj je 48 tačaka, počela je 7. oktobra. Završena je načelna rasprava o osam predloženih zakona i poslanici su počeli razmatranje amandmana na te predloge. Dostavljeno je oko 290 amandmana. 7