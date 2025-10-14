Cvejić o Savetu REM-a: Španska serija dobija novi zaplet jer stiže tetka iz inostranstva

N1 Info pre 1 sat  |  N1 Beograd
Cvejić o Savetu REM-a: Španska serija dobija novi zaplet jer stiže tetka iz inostranstva

Narodni poslanik i bivši član Saveta REM-a Slobodan Cvejić ocenio je da je moguće da nakon izbora novih članova tog tela, ni SNS, ni nezavisni kandidati neće imati većinu.

Ističe, međutim, da je fokus javnosti u potpunosti na izboru Saveta REM-a, a zapravo postoji mnogo problema koji su vezani za samu kancelariju REM-a, direktorku te institucije i one koji rukovode službama, a tamo se zapravo ovija 90 odsto posla. Odbor Skupštine Srbije za kulturu i informisanje je usvojio listu kandidata i ovlašćenih predlagača za izbor članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM), i to u danu kada u Beograd stiže predsednica
