Odbor za kulturu i informisanje usvojio listu kandidata za Savet REM-a

Odbor za kulturu i informisanje Skupštine Srbije usvojio je danas listu kandidata za izbor članova Saveta Regulatornog tema za elektronske medije.

Predlog izveštaja o utvrđenoj listi organizacija koje zajedno čine jedinstvenog ovlašćenog predlagača i listu kandidata za izbor članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) izglasan je sa 10 glasova za, dvoje poslanika je bilo protiv, jedan uzdržan, a jedan nije glasao, rekla je predsednica Odbora Nevena Đurić. Usvajanjem navedenog predloga zaključena je 16. sednica Odbora za kulturu i informisanje, koja je prekinuta 2. jula tokom rasprave o tome