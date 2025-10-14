Cvejić (SRCE): Dolazak fon der Lajen kao poseta zaboravljene tetke iz inostranstva, vlast se odjednom setila REM

Glas Šumadije pre 3 sata  |  Petar Nikolić
Cvejić (SRCE): Dolazak fon der Lajen kao poseta zaboravljene tetke iz inostranstva, vlast se odjednom setila REM
„Procedura izbora za članove Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM), posle sednice prekinute u junu, ubrzano se nastavlja uoči sutrašnje posete predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen i liči na špansku seriju, koja je sad dobila novi zaplet, jer stiže tetka iz inostranstva, koju smo malo zapostavili u poslednje vreme. Odjednom je postala ponovo bitna i treba privući njenu pažnju“, ocenio je narodni poslanik i potpredsednik Srbija centra
