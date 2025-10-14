Fon der Lajen: Cilj da Crna Gora uđe u EU nadohvat ruke, volimo to što ste ambiciozni - zbog toga ćemo vas podržati

N1 Info pre 1 sat  |  vijesti.me
Fon der Lajen: Cilj da Crna Gora uđe u EU nadohvat ruke, volimo to što ste ambiciozni - zbog toga ćemo vas podržati

Cilj da Crna Gora uđe u Evropsku uniju je zaista nadohvat ruke.

Ovo je trenutak da maksimalno ubrzate i intenzivirate napore na tom putu, kazala je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen. "Sa reformama u oblasti vladavine prava i transparentnosti u javnim nabavkama poslaćete jasan signal da je Crna Gora ozbiljna u svojim namerama i da je ona ozbiljno i kredibilno mesto za razvoj biznisa", kazala je Ursula fon der Lajen, otvarajući jutros prvu investicionu konferenciju Crne Gore i EU u turističkom rizortu Luštica Bej
