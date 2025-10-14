Rute: Živimo u opasnom svetu, a pretnja nije nešto daleko

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute izjavio je da je potrebno da zemlje članice Alijanse izdvajaju 3,5 odsto BDP-a da bi bila održana bezbednost Atlantika, Arktika, Evrope i Sjedinjenih Američkih Država. "Živimo u opasnom svetu, a pretnja nije nešto daleko", upozorio je Mark Rute na sednici Parlamentarne skupštine NATO-a u Ljubljani i naveo da ruske rakete nove generacije mogu da dosegnu evropske prestonice za nekoliko minuta, prenela je RTV Slovenije. Rute je