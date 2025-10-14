Rute: Živimo u opasnom svetu, a pretnja nije nešto daleko

NIN pre 32 minuta  |  Tanjug
Rute: Živimo u opasnom svetu, a pretnja nije nešto daleko
Generalni sekretar NATO-a Mark Rute izjavio je da je potrebno da zemlje članice Alijanse izdvajaju 3,5 odsto BDP-a da bi bila održana bezbednost Atlantika, Arktika, Evrope i Sjedinjenih Američkih Država. "Živimo u opasnom svetu, a pretnja nije nešto daleko", upozorio je Mark Rute na sednici Parlamentarne skupštine NATO-a u Ljubljani i naveo da ruske rakete nove generacije mogu da dosegnu evropske prestonice za nekoliko minuta, prenela je RTV Slovenije. Rute je
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Zelenski razgovarao o ukrajinskoj protivvazdušnoj odbrani sa finskim predsednikom

Zelenski razgovarao o ukrajinskoj protivvazdušnoj odbrani sa finskim predsednikom

RTV pre 17 minuta
Napad na Harkov – oštećena bolnica, 30.000 potrošača bez struje; Tramp: Erdogan može da okonča rata

Napad na Harkov – oštećena bolnica, 30.000 potrošača bez struje; Tramp: Erdogan može da okonča rata

RTS pre 17 minuta
Nakon trijumfa u Gazi, Tramp se okreće ka postizanju mira u Ukrajini: "Sve se svodi na jednu reč, a to je..."

Nakon trijumfa u Gazi, Tramp se okreće ka postizanju mira u Ukrajini: "Sve se svodi na jednu reč, a to je..."

Telegraf pre 17 minuta
Sledi ključan sastanak oko Ukrajine: Spisak meta je na stolu, da li će Tramp potezom promeniti tok rata?

Sledi ključan sastanak oko Ukrajine: Spisak meta je na stolu, da li će Tramp potezom promeniti tok rata?

Večernje novosti pre 32 minuta
Spisak meta za "tomahavk" na Trampovom stolu? "Putine, hoćeš da ih pošaljem?"

Spisak meta za "tomahavk" na Trampovom stolu? "Putine, hoćeš da ih pošaljem?"

B92 pre 1 sat
Uživo gori dragoceno oružje na frontu, vojska izvela direktan pogodak Eksplozije odzvanjaju u Ukrajini! (video)

Uživo gori dragoceno oružje na frontu, vojska izvela direktan pogodak Eksplozije odzvanjaju u Ukrajini! (video)

Alo pre 1 sat
Rusi napali Harkov navođenim bombama: Raste broj povređenih u udaru: Izbio požar u bolnici, deo grada bez struje

Rusi napali Harkov navođenim bombama: Raste broj povređenih u udaru: Izbio požar u bolnici, deo grada bez struje

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

SlovenijaNATOLjubljanaBDPmark rute

Svet, najnovije vesti »

Britanska agencija: Kina predstavlja sofisticiranu sajber pretnju

Britanska agencija: Kina predstavlja sofisticiranu sajber pretnju

RTV pre 17 minuta
Zelenski razgovarao o ukrajinskoj protivvazdušnoj odbrani sa finskim predsednikom

Zelenski razgovarao o ukrajinskoj protivvazdušnoj odbrani sa finskim predsednikom

RTV pre 17 minuta
Broj povređenih u ruskom napadu na Harkov porastao na 62

Broj povređenih u ruskom napadu na Harkov porastao na 62

RTV pre 17 minuta
Katastrofa u Venecueli: Kiše izazvale urušavanje rudnika, rudari zatrpani pod zemljom, ima mrtvih

Katastrofa u Venecueli: Kiše izazvale urušavanje rudnika, rudari zatrpani pod zemljom, ima mrtvih

Nova pre 2 minuta
U poplavama u Venecueli urušio se rudnik zlata - 14 poginulih

U poplavama u Venecueli urušio se rudnik zlata - 14 poginulih

N1 Info pre 2 minuta