Teška saobraćajna nesreća u Crnoj Gori: povređen bivši ambasador u Srbiji

Politika pre 14 minuta
Teška saobraćajna nesreća u Crnoj Gori: povređen bivši ambasador u Srbiji

Milošević se nalazi na lečenju u Kliničkom centru Crne Gore

Bivši ambasador Crne Gore u Srbiji i politički direktor Demokratske partije socijalista (DPS) Tarzan Milošević teško je povređen u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na auto-putu Princeza Ksenija, saznaje Radio-televizija Crne Gore (RTCG). Kako prenosi taj medij, Milošević se nalazi na lečenju u Kliničkom centru Crne Gore, gde mu se ukazuje medicinska pomoć. Za sada nema više informacija o okolnostima nesreće, kao ni o stepenu povreda koje je zadobio. Policija i
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Bivši ambasador Crne Gore u Srbiji Tarzan Milošević teško povređen u udesu

Bivši ambasador Crne Gore u Srbiji Tarzan Milošević teško povređen u udesu

Radio 021 pre 45 minuta
Tarzan Milošević teško povređen: Imao saobraćajnu nesreću na auto-putu "Princeza Ksenija"

Tarzan Milošević teško povređen: Imao saobraćajnu nesreću na auto-putu "Princeza Ksenija"

Blic pre 14 minuta
Bivši ambasador Crne Gore u Srbiji imao tešku nesreću: Tarzan Milošević prebačen u Klinički centar Crne Gore

Bivši ambasador Crne Gore u Srbiji imao tešku nesreću: Tarzan Milošević prebačen u Klinički centar Crne Gore

Mondo pre 4 minuta
Bivši ambasador Crne Gore u Srbiji Tarzan Milošević teško povređen u saobraćajnoj nesreći

Bivši ambasador Crne Gore u Srbiji Tarzan Milošević teško povređen u saobraćajnoj nesreći

RTS pre 1 sat
Bivši ambasador Crne Gore u Srbiji Tarzan Milošević teško povređen u udesu

Bivši ambasador Crne Gore u Srbiji Tarzan Milošević teško povređen u udesu

Telegraf pre 1 sat
Bivši ambasador Crne Gore teško povređen u saobraćajnoj nesreći na auto-putu

Bivši ambasador Crne Gore teško povređen u saobraćajnoj nesreći na auto-putu

Danas pre 6 sati
Bivši ambasador Crne Gore u Srbiji doživeo saobraćajku: Tarzan Milošević u teškom stanju

Bivši ambasador Crne Gore u Srbiji doživeo saobraćajku: Tarzan Milošević u teškom stanju

Blic pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Crna GoraAmbasador Crne Goresaobraćajna nesreća

Politika, najnovije vesti »

Manojlović: Pokret "Kreni-promeni" spreman da podrži studentsku listu

Manojlović: Pokret "Kreni-promeni" spreman da podrži studentsku listu

Radio 021 pre 45 minuta
Fon der Lajen nastavlja posetu Zapadnom Balkanu sastancima u Crnoj Gori i BiH, u sredu u Beogradu

Fon der Lajen nastavlja posetu Zapadnom Balkanu sastancima u Crnoj Gori i BiH, u sredu u Beogradu

RTV pre 25 minuta
Danas sednica Skupštine: Šta nas očekuje?

Danas sednica Skupštine: Šta nas očekuje?

Danas pre 9 minuta
Skupština Srbije nastavlja zasedanje započeto 7. oktobra: Rasprava o amandmanima na osam zakona

Skupština Srbije nastavlja zasedanje započeto 7. oktobra: Rasprava o amandmanima na osam zakona

Radio 021 pre 45 minuta
Pretnje hapšenjem, istrage, pritisci, napadi na novinare: Zašto Vučića i vlast toliko žuljaju Šolak i mediji UM?

Pretnje hapšenjem, istrage, pritisci, napadi na novinare: Zašto Vučića i vlast toliko žuljaju Šolak i mediji UM?

Nova pre 34 minuta