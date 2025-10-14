Teška saobraćajna nesreća u Crnoj Gori: povređen bivši ambasador u Srbiji

Milošević se nalazi na lečenju u Kliničkom centru Crne Gore

Bivši ambasador Crne Gore u Srbiji i politički direktor Demokratske partije socijalista (DPS) Tarzan Milošević teško je povređen u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na auto-putu Princeza Ksenija, saznaje Radio-televizija Crne Gore (RTCG). Kako prenosi taj medij, Milošević se nalazi na lečenju u Kliničkom centru Crne Gore, gde mu se ukazuje medicinska pomoć. Za sada nema više informacija o okolnostima nesreće, kao ni o stepenu povreda koje je zadobio. Policija i