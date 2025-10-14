Predsednik je ljut Javna nabavka novih srpskih paora

Pravda pre 8 minuta  |  Direktno.rs
Predsednik je ljut Javna nabavka novih srpskih paora

Seljak shvata obaveze koje su mu nametnute kao prirodnu dužnost ili kao neizbežnu nepravdu, ali u oba slučaja one su nešto što treba podneti pre nego što otpočne borba za opstanak. Njegov san je da se vrati u život vredan življenja, a ne u životarenje. Protiv muke nemaju ništa, na nju su navikli. On je rešen da svojoj deci preda sva sredstva za preživljavanje. Jer, seljaci žive s promenom iz sata u sat, iz dana u dan, iz godine u godinu, iz naraštaja u naraštaj.

Poljoprivrednici u više gradova Srbije otpočeli su dvodnevni protest ispred svojih opština, dok je glavni skup ispred Banovine u Novom Sadu. Učesnici protesta kažu da neće blokirati saobraćaj nego da je glavni cilj da svojim traktorima podsete nadležne da njihovi zahtevi nisu ispunjeni. Život paora je potpuno posvećen opstanku. Seljak shvata obaveze koje su mu nametnute kao prirodnu dužnost ili kao neizbežnu nepravdu, ali u oba slučaja one su nešto što treba
Otvori na pravda.rs

Povezane vesti »

Drugi dan protesta poljoprivrednika

Drugi dan protesta poljoprivrednika

NIN pre 1 sat
2. dan protesta poljoprivrednika u Novom Sadu: Najavljuju radikalizaciju u slučaju neispunjenja zahteva

2. dan protesta poljoprivrednika u Novom Sadu: Najavljuju radikalizaciju u slučaju neispunjenja zahteva

Nedeljnik pre 1 sat
FOTO: Drugi dan protesta poljoprivrednika, posle podne stižu srednjoškolci

FOTO: Drugi dan protesta poljoprivrednika, posle podne stižu srednjoškolci

Moj Novi Sad pre 58 minuta
Poljoprivrednici nastavili proteste u Novom Sadu: Traktori ispred suda, bez blokada saobraćaja

Poljoprivrednici nastavili proteste u Novom Sadu: Traktori ispred suda, bez blokada saobraćaja

In medija pre 33 minuta
Nastavljen protest poljoprivrednika u Novom Sadu

Nastavljen protest poljoprivrednika u Novom Sadu

Beta pre 1 sat
Filipović o protestima poljoprivrednika: Ako ne bude pozitivnog odgovora, idemo na njive pa na ulice

Filipović o protestima poljoprivrednika: Ako ne bude pozitivnog odgovora, idemo na njive pa na ulice

Danas pre 2 sata
Drugi dan protesta poljoprivrednika: Traktori i pred zgradom suda u Novom Sadu

Drugi dan protesta poljoprivrednika: Traktori i pred zgradom suda u Novom Sadu

NoviSad.com pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sad

Ekonomija, najnovije vesti »

GITEX Global: Vlasnik ChatGPT-ja otkriva kakva nas budućnost čeka i kada će AI biti pametnija od ljudi

GITEX Global: Vlasnik ChatGPT-ja otkriva kakva nas budućnost čeka i kada će AI biti pametnija od ljudi

Danas pre 19 minuta
Prvi teretni brod s kontejnerima iz Kine stigao u Evropu preko Severnog morskog puta

Prvi teretni brod s kontejnerima iz Kine stigao u Evropu preko Severnog morskog puta

RTV pre 19 minuta
Erbas otvorio drugu liniju finalne montaže aviona A320 u Alabami

Erbas otvorio drugu liniju finalne montaže aviona A320 u Alabami

Aero.rs pre 8 minuta
Niški PIO fond uzima luksuzni automobil na lizing za 6,1 miliona dinara

Niški PIO fond uzima luksuzni automobil na lizing za 6,1 miliona dinara

Južne vesti pre 4 minuta
Čadež: Poseta našem paviljonu prestolonaslednika Dubaija velika čast za Srbiju

Čadež: Poseta našem paviljonu prestolonaslednika Dubaija velika čast za Srbiju

Vesti online pre 4 minuta