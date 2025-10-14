Da bi preživele, UN treba preseliti iz SAD

Nekadašnji generalni sekretar Dag Hamaršeld jednom je primetio kako ta organizacija nije kreirana da bi nam podarila Raj, već da bi nas spasila od Pakla. Taj njen zadatak danas je podjednako važan. Ali to zahteva krupne promene

Godišnja zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija uvek su prilika da se konstatuje u kakvom se stanju svet nalazi. Ali ovog puta, u godini u kojoj se obeležava 80. godišnjica njihovog osnivanja, okupljanje u Njujorku bilo je i prilika da se posveti pažnja stanju same organizacije. S koje god strane da se gleda, UN su u nevolji. Mada se odgovornost za rusku agresiju na Ukrajinu i rastuće tenzije između Sjedinjenih Država i Kine ne može pripisivati UN, ti