Da bi preživele, UN treba preseliti iz SAD

Radar pre 8 minuta  |  Karl Bilt
Da bi preživele, UN treba preseliti iz SAD

Nekadašnji generalni sekretar Dag Hamaršeld jednom je primetio kako ta organizacija nije kreirana da bi nam podarila Raj, već da bi nas spasila od Pakla. Taj njen zadatak danas je podjednako važan. Ali to zahteva krupne promene

Godišnja zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija uvek su prilika da se konstatuje u kakvom se stanju svet nalazi. Ali ovog puta, u godini u kojoj se obeležava 80. godišnjica njihovog osnivanja, okupljanje u Njujorku bilo je i prilika da se posveti pažnja stanju same organizacije. S koje god strane da se gleda, UN su u nevolji. Mada se odgovornost za rusku agresiju na Ukrajinu i rastuće tenzije između Sjedinjenih Država i Kine ne može pripisivati UN, ti
Otvori na radar.rs

Pročitajte još

UKRAJINSKA KRIZA: U ruskom napadu na Harkov šestoro povređenih, oštećena bolnica, deo grada bez struje

UKRAJINSKA KRIZA: U ruskom napadu na Harkov šestoro povređenih, oštećena bolnica, deo grada bez struje

RTV pre 24 sata
Trump pozdravlja 'istorijsku zoru' na Bliskom istoku i kaže 'hajde sada da se fokusiramo na Rusiju'

Trump pozdravlja 'istorijsku zoru' na Bliskom istoku i kaže 'hajde sada da se fokusiramo na Rusiju'

Slobodna Evropa pre 24 sata
Kremlj: Za “tomahavk” potrebni američki stručnjaci

Kremlj: Za “tomahavk” potrebni američki stručnjaci

Vesti online pre 24 sata
RAT U UKRAJINI U napadu ruskih dronova na Sumsku oblast ranjene dve osobe

RAT U UKRAJINI U napadu ruskih dronova na Sumsku oblast ranjene dve osobe

Euronews pre 24 sata
Kineski, ruski i iranski špijuni ciljaju britanske političare? Obaveštajna služba izdala jezivo upozorenje

Kineski, ruski i iranski špijuni ciljaju britanske političare? Obaveštajna služba izdala jezivo upozorenje

Mondo pre 52 minuta
Rat - dan 1.328: Ukrajina dobija "tomahavk"?; Strahovit udar na Harkov; "Moramo da završimo sa Rusijom"

Rat - dan 1.328: Ukrajina dobija "tomahavk"?; Strahovit udar na Harkov; "Moramo da završimo sa Rusijom"

B92 pre 27 minuta
"Pazite s kim razgovarate"; Upozorenje iz Londona - političari u panici

"Pazite s kim razgovarate"; Upozorenje iz Londona - političari u panici

B92 pre 57 minuta

Ključne reči

UNUkrajinaNjujorkKina

Svet, najnovije vesti »

Kandidat sa crne liste i opoziciona lutanja

Kandidat sa crne liste i opoziciona lutanja

Radar pre 8 minuta
Da bi preživele, UN treba preseliti iz SAD

Da bi preživele, UN treba preseliti iz SAD

Radar pre 8 minuta
Mediji: Lekorni će predstaviti budžet sa smanjenim deficitom na 4,7 odsto

Mediji: Lekorni će predstaviti budžet sa smanjenim deficitom na 4,7 odsto

Politika pre 8 minuta
Napadi na Zapadnoj obali: Povređeno petoro Palestinaca, zapaljena vozila i kuće

Napadi na Zapadnoj obali: Povređeno petoro Palestinaca, zapaljena vozila i kuće

Politika pre 8 minuta
SAD pozvale Kubu da pusti 700 političkih zatvorenika

SAD pozvale Kubu da pusti 700 političkih zatvorenika

Danas pre 42 minuta