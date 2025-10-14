Gospodari rata iz naše ulice

Građanima i onima koji imaju boračke legitimacije lepo je pojašnjeno da im oružje baš ništa ne treba, da je to samo trošak, a da tek retki ili odabrani pa makar ih tražio i Interpol mogu da imaju dozvole

Od vajkada je srpski seljak držao pušku iznad ognjišta. Bila je tu, zlu ne trebalo, da sa tog počasnog mesta sluša priče ukućana. Odmah pored ikone a između verovanja i straha, kao neki preki sudija. Dečaci bi je čežnjivo gledali i želeli da što pre odrastu. Oni stariji su znali da može i preko noći da se odraste i da se ostari kad dođu vremena zla. Veštice su se plašile srpskog seljaka sa puškom a drekavci nisu napuštali šumu. Кasnije se to promenilo i puška je