Odbrana od zla

Radar pre 8 minuta  |  Hanibal Kovač
Odbrana od zla

Vučićev napad na prožetost naših različitih kultura, manifestovan kroz batinaški zulum u Vrbasu i Bačkom Petrovcu, izazvao je sasvim suprotan efekat i probudio građansku interkulturalnost. Subotica je grad gde se to najbolje vidi

Studentski protesti koji traju već godinu dana izazvali su tektonske promene u našem društvu. Sve ono što smo mislili da ne postoji u našoj zemlji ili da je davno zamrlo – građansko promišljanje, vaspitanje i osećaj za slobodu, pravda i jednakost – i dalje je i te kako prisutno, i to, gle čuda, među mladim i najmlađim naraštajem, koji je oslobođen bilo kakvih predrasuda verskog, nacionalnog i političkog tipa. Studentski protest je, suštinski, posle tragedije u
Otvori na radar.rs

Pročitajte još

NUNS: Hitna reakcija institucija neophodna kako bi se sprečilo da pretnje prerastu u nasilje

NUNS: Hitna reakcija institucija neophodna kako bi se sprečilo da pretnje prerastu u nasilje

Jug press pre 1 sat
Uručeno prvih 10 ugovora dobitnicima podsticaja iz programa IPARD III

Uručeno prvih 10 ugovora dobitnicima podsticaja iz programa IPARD III

Danas pre 8 sati
NUNS: Poslednji trenutak da institucije zaštite novinare od pretnji

NUNS: Poslednji trenutak da institucije zaštite novinare od pretnji

In medija pre 9 sati
Privedeni zbog protesta – dvoje građana kažnjeno sa 20.000 RSD, ostali pušteni

Privedeni zbog protesta – dvoje građana kažnjeno sa 20.000 RSD, ostali pušteni

Luftika pre 14 sati
Eu menja pravila na granici, novi sistem ulaska na šengen! Mađarska objavila datum primene

Eu menja pravila na granici, novi sistem ulaska na šengen! Mađarska objavila datum primene

Alo pre 18 sati
Na slobodi svi koji su sinoć privedeni posle protesta u Novom Sadu, dvoje dobilo novčane kazne

Na slobodi svi koji su sinoć privedeni posle protesta u Novom Sadu, dvoje dobilo novčane kazne

Danas pre 1 dan
Skup podrške prosvetnim radnicima u Beogradu

Skup podrške prosvetnim radnicima u Beogradu

Radio 021 pre 2 dana

Ključne reči

SuboticaBačkaVrbas

Društvo, najnovije vesti »

Mala lopovska braća

Mala lopovska braća

Radar pre 9 minuta
Gospodari rata iz naše ulice

Gospodari rata iz naše ulice

Radar pre 8 minuta
Sumnjivo lice

Sumnjivo lice

Radar pre 9 minuta
Odbrana od zla

Odbrana od zla

Radar pre 8 minuta
Odeljenje za hemodijalizu u nekadašnjoj kovid bolnici u Batajnici primilo prve pacijente

Odeljenje za hemodijalizu u nekadašnjoj kovid bolnici u Batajnici primilo prve pacijente

Danas pre 1 sat