Snega ima na putevima kod granice sa Bugarskom, na teritoriji Vranja i Zaječara

BEOGRAD - JP Putevi Srbije, na osnovu Izveštaja Štaba Zimske službe u 4.59 časova, saopštilo je da na najopterećenijim putnim pravcima I prioriteta održavanja ima snega na deonicama kod državne granice sa Bugarskom, dok na ostalim putnim pravcima prvog, drugog i trećeg prioriteta održavanja snega ima mestimično u raskvašenom stanju na teritoriji Vranja i Zaječara, a kolovozi su vlažni u nižim predelima.

Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni. Kako je navedeno, snega ima na deonicama: I B-40, Ćurkovica - državna granica sa Bugarskom (granični prelaz Strezimirovci), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm II A-231, Božica - granica SRB/BUG (Ribarci), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm II A-231, Vlasinsko Jezero - Božica, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm U napomeni za Zaječar ukazuje se na učestale odrone duž svih nestabilnih kamenih kosina u klisurama,