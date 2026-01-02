Danas slavimo Svetog Ignjatija Bogonosca: Krsna slava, običaj koji se tiče dece valja ispoštovati

Srpska pravoslavna crkva ( SPC) i njeni vernici danas obeležavaju praznik posvećen hrišćanskom Svetitelju Svetom Ignjatiju Bogonoscu poznatom i kao Ignjatije Antiohijski.

Prema predanju vezanom za ovu slavu u Srba, Gospod je, podučavajući svoje učenike smernosti, uzeo jedno dete i rekao: “Ko se ponizi kao dete ovo, onaj je najveći u Carstvu nebeskom”. To dete bio je Ignjatije. Kada je odrastao, bio je učenik Svetog Jovana Bogoslova, a kasnije episkop u Antiohiji, gde je prvi uveo antifonski način pojanja u crkvi. To je pojanje za dve pevnice tako da kad na jednoj strani pojanje prestane, na drugoj počinje, a ovaj se način pojanja