Od gripa u Srbiji obolelo više od 6.000 ljudi: Među bolesnima najviše dece

U Srbiji su od 29. septembra do 5. oktobra zabeležena 6.193 slučaja oboljenja slična gripu, objavio je Institut "Batut".

Ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 92,9/100.000 stanovnika. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi do četiri godine, a zatim u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. Batut navodi da pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da je aktivnost uobičajena za vanepidemijski period i da je intenzitet kliničke aktivnosti na osnovnom nivou, ispod epidemijskog praga. Batut navodi da što se tiče, epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije, oboljenja