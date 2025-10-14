Batut: Više od 6.000 obolelih od simptoma sličnih gripu u Srbiji

Batut: Više od 6.000 obolelih od simptoma sličnih gripu u Srbiji

Na teritoriji Srbije od 29. septembra do 5. oktobra registrovano je 6.193 slučaja oboljenja sličnih gripu, saopštio je Institut „Batut”. Najviše obolelih je među decom do četiri godine, a zatim u grupi od pet do 14 godina. Aktivnost virusa je, međutim, i dalje ispod epidemijskog praga

Institut za javno zdravlje Srbije „ Dr Milan Jovanović Batut“ saopštio je da su na teritoriji Srbije od 29. septembra do 5. oktobra zabeležena 6.193 slučaja oboljenja slična gripu. Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 92,9 na 100.000 stanovnika. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine, a zatim u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. Batut navodi da pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da je aktivnost
