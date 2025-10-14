Poslanici nastavljaju sednicu raspravom o amandmanima na osam zakona

RTS pre 17 minuta
Prva sednica redovnog jesenjeg zasedanja Skupštine Srbije biće nastavljena raspravom o amandmanima na prvih osam predloženih zakona, među kojima su Predlog zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju, kao i o posebnim uslovima za realizaciju izložbe Ekspo 2027.

Sednica je počela je u utorak, 7. oktobra, a poslanici su u četvrtak završili načelni pretres nakon čega su prešli na raspravu u pojedinostima. Na ove zakone podneto je oko 290 amandmana. U pitanju su predlozi zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru. Raspravljaće i o amandmanima na dopunu
