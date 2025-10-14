Sedam miliona dinara za ugovore energetske sanacije za građane opštine Beočin

BEOČIN - U Palati Srbija u Beogradu je u ponedeljak 13. oktobra potpisan ugovor između Ministarstva rudarstva i energetike i Opštine Beočin o sufinansiranju Programa energetske sanacije porodičnih kuća i stanova za građane sa teritorije opštine Beočin.

Ispred lokalne samouprave, ugovor je potpisala predsednica opštine Beočin Biljana Janković koja je istakla da je ukupna vrednost sredstava koja su namenjena za energetsku sanaciju porodičnih kuća i stanova sedam miliona dinara, od čega je iz lokalnog budžeta opredeljeno 3,5 miliona, dok je učešće Ministarstva 50 odsto, odnosno još 3,5 miliona dinara. "Naši sugrađani će u narednom periodu putem javnog poziva biti informisani o rokovima za konkurisanje kako bi mogli