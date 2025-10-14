Novi Pazar i Ministarstvo zajednički ulažu u energetsku efikasnost domaćinstava

Ministarstvo rudarstva i energetike obezbedilo je 18,7 miliona dinara, dok je Grad Novi Pazar izdvojio dodatnih 12,5 miliona dinara za subvencionisanje mera unapređenja energetske efikasnosti u domaćinstvima.

Ukupno 31,2 miliona dinara biće usmereno na projekte koji građanima omogućavaju da smanje potrošnju energije i troškove grejanja. Među merama koje će biti sufinansirane nalaze se zamena stolarije, ugradnja efikasnijih kotlova na pelet, kao i postavljanje novih cevnih mreža, grejnih tela i prateće opreme. Planirano je i postavljanje termičke izolacije na spoljnim zidovima, podovima i tavanima. Građani će moći da konkurišu i za ugradnju solarnih panela i sistema za