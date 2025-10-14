Za mere unapređenja energetske efikasnosti Grad Novi Pazar i Ministarstvo obezbedili preko 30 miliona dinara

Ministarstvo rudarstva i energetike obezbedilo je 18,7 miliona dinara, a Grad Novi Pazar dodatnih 12,5 miliona dinara za subvencionisanje mera unapređenja energetske efikasnosti u domaćinstvima.

Mere koje će biti sufinansirane su: zamena spoljnih prozora i vrata, zamena postojećih grejača na čvrsto gorivo efikasnijim kotlom na pelet, kao i zamena ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela i pratećeg pribora. Takođe, planirano je postavljanje termičke izolacije spoljnih zidova, podova i prostora ispod krovnog pokrivača. Građani će moći da konkurišu i za ugradnju solarnih panela i pratećih instalacija za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe,