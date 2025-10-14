UKRAJINSKA KRIZA: EU finansira tribunal koji će suditi Putinu i ruskim zvaničnicima; Zelenski u petak sa Trampom u Vašingtonu…

BEOGRAD - Rat u Ukrajini – 1.329. dan. Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku Kaja Kalas saopštila je da je Evropska unija započela finansiranje specijalnog tribunala za krivično gonjenje ruskog predsednika Vladimira Putina i drugih visokih zvaničnika zbog, kako kaže, agresije na Ukrajinu. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski najavio je da će se u petak u Vašingtonu sastati sa šefom Bele kuće Donaldom Trampom, a glavne teme razgovora biće ukrajinska protivvazdušna odbrana i rakete dugog dometa.

Ruska vojska izvela je masovan napad dronovima na Odesku i Sumsku oblast, povređeno je više osoba. U Odesi su bespilotne letelice pogodile skladišta tekstilne robe, što je dovelo do izbijanja velikih požara na površini većoj od 5.000 kvadratnih metara. S druge strane, ukrajinski dronovi izveli su napad na rusko skladište nafte u Feodosiji, potvrdio je lokalni zvaničnik Sergej Aksjonov. U međuvremenu, zamenik predsednika ruskog Saveta za nacionalnu bezbednost