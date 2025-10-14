Alon Ohel oslobođen posle 738 dana, desetine mrtvih u Meksiku, EU steže obruč oko Putina: Šta se desilo juče?

Telegraf pre 29 minuta  |  Telegraf.rs
Alon Ohel oslobođen posle 738 dana, desetine mrtvih u Meksiku, EU steže obruč oko Putina: Šta se desilo juče?

Bela kuća objavila šta je to Tramp potpisao na mirovnom samitu u Egiptu

Telegraf.rs i ovog jutra sumira najvažnije događaje iz sveta koji su obeležili prethodni dan. Bela kuća je objavila sporazum koji je otpisan u Egiptu u ponedeljak popodne, a koji je nazvan "Trampov mirovni sporazum", kojim se formalizuje plan za postizanje mira na Bliskom istoku. Deklaraciju su, uz američkog predsednika Donalda Trampa, potpisali egipatski predsednik Abdel Fatah el Sisi, katarski emir Tamim bin Hamad Al Tani i turski predsednik Redžep Tajip Erdogan.
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Objavljen mirovni sporazum između Izraela i Hamasa koji je potpisan u Šarm el Šeiku

Objavljen mirovni sporazum između Izraela i Hamasa koji je potpisan u Šarm el Šeiku

Nova pre 4 minuta
Objavljen "Trampov mirovni plan" za Pojas Gaze: Evo šta tačno piše u njemu

Objavljen "Trampov mirovni plan" za Pojas Gaze: Evo šta tačno piše u njemu

Radio 021 pre 45 minuta
Ovo se retko dešava: Slave i Izraelci i Palestinci: "Neka ovo bude poslednji rat u regionu"

Ovo se retko dešava: Slave i Izraelci i Palestinci: "Neka ovo bude poslednji rat u regionu"

Blic pre 4 minuta
Bela kuća objavila mirovni sporazum između Izraela i Hamasa koji je potpisan u Šarm el Šeiku

Bela kuća objavila mirovni sporazum između Izraela i Hamasa koji je potpisan u Šarm el Šeiku

RTS pre 44 minuta
Bela kuća objavila sporazum koji je potpisan na mirovnom samitu o Gazi

Bela kuća objavila sporazum koji je potpisan na mirovnom samitu o Gazi

RTV pre 1 sat
Jedan pogrešan korak i "bure baruta" će eksplodirati! Nakon 738 dana noćne more, počela je nova era: "Osovina zla" je…

Jedan pogrešan korak i "bure baruta" će eksplodirati! Nakon 738 dana noćne more, počela je nova era: "Osovina zla" je oslabljena, ali velika prepreka stoji na putu miru

Blic pre 1 sat
Tramp potpisao mirovni sporazum za Gazu: Trebalo da prođe 3.000 godina da dođe do ovoga

Tramp potpisao mirovni sporazum za Gazu: Trebalo da prođe 3.000 godina da dođe do ovoga

Danas pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinZemljotresBliski IstokHamasEgipatErdoganEUBela kućaMeksikopoplaveDonald TrampnevremeRat u UkrajiniRat u izraelualon ohel

Svet, najnovije vesti »

Nikolić: Ohel komunikativan i stoji na nogama, ali bled, mršav i ne vidi na desno oko

Nikolić: Ohel komunikativan i stoji na nogama, ali bled, mršav i ne vidi na desno oko

RTV pre 39 minuta
Rute: Potrebno je 3,5 odsto BDP-a za odbranu da bi NATO održao bezbednost

Rute: Potrebno je 3,5 odsto BDP-a za odbranu da bi NATO održao bezbednost

RTV pre 39 minuta
Objavljen mirovni sporazum između Izraela i Hamasa koji je potpisan u Šarm el Šeiku

Objavljen mirovni sporazum između Izraela i Hamasa koji je potpisan u Šarm el Šeiku

Nova pre 4 minuta
Objavljen "Trampov mirovni plan" za Pojas Gaze: Evo šta tačno piše u njemu

Objavljen "Trampov mirovni plan" za Pojas Gaze: Evo šta tačno piše u njemu

Radio 021 pre 45 minuta
Dvoje migranata poginulo, od kojih i jedno dete, u akciji spasavanja kod Rodosa

Dvoje migranata poginulo, od kojih i jedno dete, u akciji spasavanja kod Rodosa

N1 Info pre 29 minuta