Alon Ohel oslobođen posle 738 dana, desetine mrtvih u Meksiku, EU steže obruč oko Putina: Šta se desilo juče?

Bela kuća objavila šta je to Tramp potpisao na mirovnom samitu u Egiptu

Telegraf.rs i ovog jutra sumira najvažnije događaje iz sveta koji su obeležili prethodni dan. Bela kuća je objavila sporazum koji je otpisan u Egiptu u ponedeljak popodne, a koji je nazvan "Trampov mirovni sporazum", kojim se formalizuje plan za postizanje mira na Bliskom istoku. Deklaraciju su, uz američkog predsednika Donalda Trampa, potpisali egipatski predsednik Abdel Fatah el Sisi, katarski emir Tamim bin Hamad Al Tani i turski predsednik Redžep Tajip Erdogan.