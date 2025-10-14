Bela kuća objavila šta je to Tramp potpisao na mirovnom samitu u Egiptu

Bela kuća je objavila sporazum koji je otpisan u Egiptu u ponedeljak popodne, a koji je nazvan "Trampov mirovni sporazum", kojim se formalizuje plan za postizanje mira na Bliskom istoku.

Deklaraciju su, uz američkog predsednika Donalda Trampa, potpisali egipatski predsednik Abdel Fatah el Sisi, katarski emir Tamim bin Hamad Al Tani i turski predsednik Redžep Tajip Erdogan. U dokumentu se potpisnici obvezuju na "zaista istorijsku predanost u sprovođenjui dogovora". Sporazum naglašava kraj više od dve godine sukoba i opisuje viziju regije "obeležene nadom, sigurnošću i zajedničkim težnjama za mirom i prosperitetom", iako ne sadrži konkretne detalje
Bliski IstokEgipatErdoganBela kućaDonald TrampSporazum

