Krivične prijave protiv tri osobe zbog nezakonitog ribolova

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova podneće krivične prijave protiv tri osobe zbog postojanja sumnje da su učinile krivično delo nezakonit ribolov.

Policija iz Bačke Palanke je, na jezeru "Tikvara", zatekla B. R. (59) kako izvlači iz jezera mreže sa ulovom ribe. U Srbobranu, ribočuvari su, na kanalu Dunav-Tisa-Dunav, u vodi pronašli mreže koje, kako se sumnja, pripadaju D. M. (56) i Z. M. (22) iz ovog mesta, saopšteno je iz Policijske uprave u Novom Sadu. Sumnja se, takođe, da su njih dvojica vređala ribočuvare i pretila im, pa se oni terete i za krivično delo ugrožavanje sigurnosti. Po nalogu nadležnih