Krivične prijave protiv tri osobe zbog nezakonitog ribolova

Telegraf pre 22 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Krivične prijave protiv tri osobe zbog nezakonitog ribolova

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova podneće krivične prijave protiv tri osobe zbog postojanja sumnje da su učinile krivično delo nezakonit ribolov.

Policija iz Bačke Palanke je, na jezeru "Tikvara", zatekla B. R. (59) kako izvlači iz jezera mreže sa ulovom ribe. U Srbobranu, ribočuvari su, na kanalu Dunav-Tisa-Dunav, u vodi pronašli mreže koje, kako se sumnja, pripadaju D. M. (56) i Z. M. (22) iz ovog mesta, saopšteno je iz Policijske uprave u Novom Sadu. Sumnja se, takođe, da su njih dvojica vređala ribočuvare i pretila im, pa se oni terete i za krivično delo ugrožavanje sigurnosti. Po nalogu nadležnih
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Krivične prijave zbog nezakonitog ribolova na Tikvari i kanalu DTD

Krivične prijave zbog nezakonitog ribolova na Tikvari i kanalu DTD

Moj Novi Sad pre 22 minuta
Uhapšene tri osobe u Nišu zbog pranja novca

Uhapšene tri osobe u Nišu zbog pranja novca

N1 Info pre 52 minuta
Zbog „pranja“ novca uhapšeni direktori dve niške i jedne beogradske firme

Zbog „pranja“ novca uhapšeni direktori dve niške i jedne beogradske firme

Južne vesti pre 57 minuta
Uhapšene tri osobe iz Niša osumnjičene za krivično delo pranje novca

Uhapšene tri osobe iz Niša osumnjičene za krivično delo pranje novca

RTV pre 1 sat
U Bačkoj Palanci uhapšen osumnjičeni za proizvodnju i prodaju opojnih droga

U Bačkoj Palanci uhapšen osumnjičeni za proizvodnju i prodaju opojnih droga

RTV pre 1 sat
Dvojica Nišlija i Beograđanin uhapšeni zbog pranja novca: Plaćali fiktivno šivenje i ispitivanje tržišta u Bosni

Dvojica Nišlija i Beograđanin uhapšeni zbog pranja novca: Plaćali fiktivno šivenje i ispitivanje tržišta u Bosni

Nova pre 57 minuta
Pijani vozač oborio ženu i pobegao

Pijani vozač oborio ženu i pobegao

RTK pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadDunavMinistarstvo unutrašnjih poslovaBačkaBačka Palanka

Hronika, najnovije vesti »

Studenti u blokadi: Naša koleginica doživela nasilje na razgovoru u policiji

Studenti u blokadi: Naša koleginica doživela nasilje na razgovoru u policiji

Beta pre 27 minuta
Skandal! Dolovac i Lagumdžija vrše neprimeren pritisak na tužilaštva u vojvodini? Traži se da hitno budu sprečene u tome da…

Skandal! Dolovac i Lagumdžija vrše neprimeren pritisak na tužilaštva u vojvodini? Traži se da hitno budu sprečene u tome da pritiskaju tužioce

Kurir pre 22 minuta
Krivične prijave zbog nezakonitog ribolova na Tikvari i kanalu DTD

Krivične prijave zbog nezakonitog ribolova na Tikvari i kanalu DTD

Moj Novi Sad pre 22 minuta
Policajac pocepao arkadu studentkinji, udarao pištoljem: Nove tvrdnje studenata o zlostavljanju

Policajac pocepao arkadu studentkinji, udarao pištoljem: Nove tvrdnje studenata o zlostavljanju

Radio 021 pre 22 minuta
Haos u Barajevu: Pretio šuraku da će ga ubiti, pa seo u kola i zabio se u njegovo vozilo

Haos u Barajevu: Pretio šuraku da će ga ubiti, pa seo u kola i zabio se u njegovo vozilo

Kurir pre 17 minuta