"Dole nemački imperijalizam" Protest u Sarajevu zbog dolaska Ursule fon der Lajen

GRUPA građana okupila se danas ispred zgrade Predsedništva BiH i iskazala nezadovoljstvo zbog dolaska predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen.

Foto: Profimedia Okupljeni građani u rukama drže transparente sa porukama: "Dole nemački imperijalizam", "Smrt imperijalizmu, sloboda Palestini", "Ursula i Netanijahu zajedno u genocidu", "Ursula, van iz BiH", prenela je Srna. Fon der Lajen je popodne doputovala u BiH, gde se sastala sa članovima Predsedništva BiH, a potom i predsedavajućom Saveta ministara Borjanom Krišto. Fon der Lajen je u Sarajevo doputovala iz Crne Gore. (Sputnjik)
