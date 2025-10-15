"On je omiljeni" Milena Kačavenda pred svima priznala sve o svojoj ljubavi sa Janjušem, nastao muk u Eliti

Sad je sve jasno

Milena Kačavenda otkrila je učesnicima na kojoj su trenutno realaciji ona i Marko Janjušević Janjuš. - Hajde mi reci o čemu se radi, kada je reč o Janjušu i tebi? - upitao ju je Dača. - Nemamo petnaest godina. Jeste mi omiljeni, ali ne znam šta se očekuje od nas. Kakav nam je odnos sad, takav će i da ostane, to je činjenica. Ne znam šta neko očekuje od tog odnosa, da se razumemo - kazala je Milena.