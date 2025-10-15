Putin na meti? Zelenski najavio moćan udar

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski poručio je da Kijev širi svoje mogućnosti za napade dugog dometa na teritoriju Rusije. Uoči sastanka sa Donaldom Trampom, Zelenski je istakao da Ukrajina ima spremne vojne i ekonomske planove i da očekuje američku podršku u približavanju kraju rata.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski saopštio je da je glavni zadatak Kijeva u ovom trenutku proširenje sposobnosti za izvođenje napada dugog dometa na teritoriju Rusije. Ovu poruku Zelenski je uputio u svom redovnom večernjem obraćanju, koje je preneo portal Ukrinform. „Danas sam održao sastanak Štaba. Na dnevnom redu bilo je nekoliko važnih tema, ali najvažnija među njima odnosila se na duboke udare – odnosno na naše sposobnosti dugog dometa. Upravo te