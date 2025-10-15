Kazna za pešaka: 40.000 dinara Stručnjaci upozoravaju gde i kako najviše ginu: "Ostvarite kontakt 'oči u oči" i ovako se oblačite"

Agencija za bezbednost saobraćaja (ABS) pokrenula je kampanju "Ne pretrčavaj život, pređi na pešački", namenjenu bezbednosti pešaka, u periodu kada kreću loši vremenski uslovi i kada se skraćuje obdanica, a upravo tada najviše stradaju pešaci.

Prema najnovijem izveštaju ABS, u proseku godišnje u Srbiji smrtno strada oko 130 pešaka i bude povređeno oko 2.600. "Pešaci čine 26 odsto poginulih u saobraćajnim nezgodama. Polovina poginulih pešaka jesu lica starija od 65 godina i predstavljaju najugroženiju starosnu kategoriju kada pričamo o pešacima", navodi ABS. Skoro polovina smrtno strada na licu mesta nastanka saobraćajne nezgode, a od toga dve trećine su muškog pola. Najviše saobraćajnih nezgoda sa