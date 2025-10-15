Prlainović „kapitenski“ predvodio Kragujevčane: Radnički pobedom startovao u Ligi šampiona

Danas pre 8 sati  |  VK Radnički
Prlainović „kapitenski“ predvodio Kragujevčane: Radnički pobedom startovao u Ligi šampiona

U premijernom susretu Lige šampiona, vaterpolisti Radničkog nadigrali su mađarskog vice-prvaka, ekipu Vašaša, u lepoj atmosferi punog kragujevačkog bazena, rezultatom 17:16.

Šumadinci nisu najbolje otvorili utakmicu, pogotovo u odbrani, što je tim našeg trenera Slobodana Nikića, predvođen iskusnim Benceom Batorijem, umeo da kazni. Već na startu stekao je dva gola prednosti (2:0), a sredinom deonice otišao je i na tri gola „viška“ (4:1, 5:2). Ipak, Kragujevčani su na vreme uhvatili priključak. U finišu četvrtine Murišić je pogodio sa igračem više, a već na startu druge deonice Andrija Prlainović je bio precizan sa distance (4:5). Na
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Radnički nadigrao Vašaš na startu Lige šampiona

Radnički nadigrao Vašaš na startu Lige šampiona

Glas Šumadije pre 46 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

VaterpoloLiga ŠampionaPrlainovićAndrija Prlainović

Regioni, najnovije vesti »

Počelo ograđivanje sabirnih mesta za otpad u kragujevačkim selima (FOTO)

Počelo ograđivanje sabirnih mesta za otpad u kragujevačkim selima (FOTO)

InfoKG pre 12 minuta
Deo Bioske bez struje u četvrtak

Deo Bioske bez struje u četvrtak

Zoom UE pre 6 minuta
KC Zlatibor: Roman „Bekos“ i izložba „Mirakul jadranski“

KC Zlatibor: Roman „Bekos“ i izložba „Mirakul jadranski“

Zoom UE pre 6 minuta
Mladi Branko Vitorović, ponos „Bioktoša“ i primer vrednog radnika

Mladi Branko Vitorović, ponos „Bioktoša“ i primer vrednog radnika

Užice oglasna tabla pre 2 minuta
Radnički nadigrao Vašaš na startu Lige šampiona

Radnički nadigrao Vašaš na startu Lige šampiona

Glas Šumadije pre 46 minuta