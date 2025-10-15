Prlainović „kapitenski“ predvodio Kragujevčane: Radnički pobedom startovao u Ligi šampiona

U premijernom susretu Lige šampiona, vaterpolisti Radničkog nadigrali su mađarskog vice-prvaka, ekipu Vašaša, u lepoj atmosferi punog kragujevačkog bazena, rezultatom 17:16.

Šumadinci nisu najbolje otvorili utakmicu, pogotovo u odbrani, što je tim našeg trenera Slobodana Nikića, predvođen iskusnim Benceom Batorijem, umeo da kazni. Već na startu stekao je dva gola prednosti (2:0), a sredinom deonice otišao je i na tri gola „viška“ (4:1, 5:2). Ipak, Kragujevčani su na vreme uhvatili priključak. U finišu četvrtine Murišić je pogodio sa igračem više, a već na startu druge deonice Andrija Prlainović je bio precizan sa distance (4:5). Na