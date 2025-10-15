Sijarto: Kompanija MOL već povećala izvoz nafte u Srbiju

Danas pre 2 sata  |  E. D.
Sijarto: Kompanija MOL već povećala izvoz nafte u Srbiju

Mađarska kompanija MOL već je povećala izvoz nafte u Srbiju, nakon uvođenja sankcija NIS-u, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto novinarima na marginama foruma „Ruska energetska nedelja“.

Istovremeno, on je naglasio da kompanija ne može samostalno u potpunosti da pokrije potrebe srpskog tržišta, prenosi Interfaks. „MOL ne može samostalno da obezbedi celokupnu količinu goriva potrebnu za funkcionisanje srpskog tržišta. Međutim, kompanija čini sve što može. Povećali su svoj izvoz i nastaviće da ga povećavaju kako bi pomogli Srbiji“, rekao je Sijarto. On je istakao da primer Srbije pokazuje koliko je opasna zavisnost zemlje od jedne cevovodne
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Mol povećao izvoz nafte u Srbiju: "Ne možemo sami, činimo sve što je moguće"

Mol povećao izvoz nafte u Srbiju: "Ne možemo sami, činimo sve što je moguće"

Mondo pre 1 sat
Sijarto: MOL povećao isporuke nafte Srbiji nakon obustave isporuka iz Hrvatske

Sijarto: MOL povećao isporuke nafte Srbiji nakon obustave isporuka iz Hrvatske

RTS pre 1 sat
MOL povećao isporuke nafte Srbiji

MOL povećao isporuke nafte Srbiji

B92 pre 1 sat
MOL povećao isporuke nafte Srbiji

MOL povećao isporuke nafte Srbiji

SEEbiz pre 2 sata
MOL povećao isporuke nafte Srbiji: "Ne možemo sve sami, činimo što je moguće"

MOL povećao isporuke nafte Srbiji: "Ne možemo sve sami, činimo što je moguće"

Telegraf pre 2 sata
Sijarto: MOL povećao isporuke nafte Srbiji, ali ne može da pokrije sve potrebe tržišta

Sijarto: MOL povećao isporuke nafte Srbiji, ali ne može da pokrije sve potrebe tržišta

Nova ekonomija pre 3 sata
MOL povećao isporuke nafte Srbiji ali ne može da pokrije sve potrebe tržišta

MOL povećao isporuke nafte Srbiji ali ne može da pokrije sve potrebe tržišta

Forbes pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Mađarskanafta

Ekonomija, najnovije vesti »

Inđija dobija dve kineske fabrike

Inđija dobija dve kineske fabrike

Danas pre 18 minuta
Od 1. januara dodatni troškovi za deo izvoza iz Srbije: Hoće li CBAM biti okidač promena?

Od 1. januara dodatni troškovi za deo izvoza iz Srbije: Hoće li CBAM biti okidač promena?

Forbes pre 8 minuta
Vladica Tintor i još dvojica postavljeni za nove direktore TV Nova i Sportkluba

Vladica Tintor i još dvojica postavljeni za nove direktore TV Nova i Sportkluba

N1 Info pre 17 minuta
"Planuli" i drva i pelet! Manjak zaliha ogreva za zimu, da li će doći do poskupljenja? I prodavci iznenađeni: Godinama nismo…

"Planuli" i drva i pelet! Manjak zaliha ogreva za zimu, da li će doći do poskupljenja? I prodavci iznenađeni: Godinama nismo prodali dva šlepera za dan!

Kurir pre 48 minuta
Nova evropska taksa i domaći porez: Dodatni troškovi za izvoznike Srbije, EPS najviše pogođen

Nova evropska taksa i domaći porez: Dodatni troškovi za izvoznike Srbije, EPS najviše pogođen

N1 Info pre 22 minuta