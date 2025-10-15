Sijarto: Kompanija MOL već povećala izvoz nafte u Srbiju

Mađarska kompanija MOL već je povećala izvoz nafte u Srbiju, nakon uvođenja sankcija NIS-u, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto novinarima na marginama foruma „Ruska energetska nedelja“.

Istovremeno, on je naglasio da kompanija ne može samostalno u potpunosti da pokrije potrebe srpskog tržišta, prenosi Interfaks. „MOL ne može samostalno da obezbedi celokupnu količinu goriva potrebnu za funkcionisanje srpskog tržišta. Međutim, kompanija čini sve što može. Povećali su svoj izvoz i nastaviće da ga povećavaju kako bi pomogli Srbiji“, rekao je Sijarto. On je istakao da primer Srbije pokazuje koliko je opasna zavisnost zemlje od jedne cevovodne