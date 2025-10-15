MOL povećao isporuke nafte Srbiji

Mađarska energetska kompanija MOL povećala je izvoz nafte u Srbiju u ime Naftne industrije Srbije (NIS), nakon što je hrvatski JANAF obustavio isporuke zbog američkih sankcija, izjavio je danas mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

Sijarto je na forumu "Ruska energetska nedelja" naglasio da MOL ne može samostalno u potpunosti da obezbedi količine potrebne za funkcionisanje srpskog tržišta goriva, ali da će ta kompanija "nastaviti da povećava isporuke kako bi pomogla Srbiji", preneo je Interfaks. "MOL ne može samostalno da obezbedi celokupnu količinu goriva potrebnu za funkcionisanje srpskog tržišta goriva. Međutim, kompanija čini sve što je moguće. Povećali su izvoz i nastaviće to da čine