Sijarto: MOL povećao isporuke nafte Srbiji, ali ne može da pokrije sve potrebe tržišta

Ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto izjavio je danas da je mađarska kompanija MOL već povećala izvoz nafte u Srbiju u interesu NIS, nakon što je hrvatski Janaf (Jadranski naftovod) prekinuo isporuke zbog američkih sankcija, ali ne može samostalno da pokrije sve potrebe srpskog tržišta.

"MOL ne može samostalno da obezbedi sve količine goriva potrebne za funkcionisanje tržišta nafte u Srbiji. Ipak, kompanija čini sve što je moguće. Povećali su izvoz i nastaviće da ga povećavaju kako bi pomogli Srbiji", rekao je Sijarto novinarima u pauzi foruma "Ruska energetska nedelja" (REN-2025). Kako prenosi ruska agencija Interfaks, Sijarto je naveo da primer Srbije pokazuje koliko je opasna zavisnost zemlje od jedne naftovodne infrastrukture. Sankcije koje su