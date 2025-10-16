CBAM kao novi rizik za srpsku privredu: Trošak od tri milijarde evra godišnje od 2030. godine

Danas pre 11 sati  |  M. Zrnić
CBAM kao novi rizik za srpsku privredu: Trošak od tri milijarde evra godišnje od 2030. godine

Primena EU mehanizma za prekogranično usklađivanje cena ugljenika (CBAM) podrazumeva trošak za elektroprivredu od 200 do 300 miliona evra godišnje u periodu od početka primene zakona 2026. do 2030. godine.

Prihvatanjem CBAM-a rizikuje se da Srbija postane „energetsko ostrvo“ u Evropi, čime bi se ugrozilo dalje poslovanje EPS-a, s obzirom na to da bi se svaki megavat električne energije izvezene iz Srbije u EU dodatno naplaćivao od 60 do 70 evra, rečeno je na predstavljanju izveštaja „Klimatsko – energetska tranzicija Srbije i javne finansije: hoće li CBAM biti okidač promena?“ koji je napravio Fiskalni savet. Ulaskom Srbije u EU ETS, prema trenutnim pravilima, od
Bloomberg Adria pre 54 minuta
EUEPSSrbija i EUFiskalni savet

