Šta kaže Ivica Dačić povodom slučaja studentkinje Poljoprivrednog fakulteta?

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da je informacija koja se pojavila u javnosti o navodnom povređivanju jedne građanke od strane policijskih službenika potpuno neistinita i naveo da je reč o svesno plasiranoj lažnoj vesti.

Dačić je istakao da je, prema zvaničnim nalazima Policijske uprave za Beograd, utvrđeno da navedena osoba tog dana uopšte nije bila ni u prostorijama bilo koje policijske stanice, ni u prostorijama Policijske uprave za Beograd. „Jasno je da je ova informacija lažna i da je namerno plasirana u trenucima kada Srbija ima važne međunarodne susrete i posete visokih zvaničnika Evropske unije i drugih država, sa očiglednim ciljem da se stvori lažna slika o navodnoj