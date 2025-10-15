Vremenska prognoza za sredu, 15. oktobar: Ujutru hladno, tokom dana umereno oblačno

Beta pre 10 minuta

Vreme u Srbiji će danas ujutru biti hladno, a tokom dana umereno oblačno, sa dužim sunčanim intervalima, naročito na jugu, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). 

U Vojvodini će pre podne biti oblačno i suvo, a duvaće slab, uglavnom severni vetar. 

Najniža temperatura biće od tri do sedam, a najviša dnevna od 15 do 18 stepeni. 

U Beogradu će vreme danas ujutru biti hladno, a tokom dana umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i slabim severnim vetrom. 

Najniža temperatura biće oko sedam, a najviša dnevna oko 16 stepeni. 

(Beta, 15.10.2025)

Pročitajte još

U Srbiji ujutru hladno, tokom dana umereno oblačno

U Srbiji ujutru hladno, tokom dana umereno oblačno

Nova pre 24 sata
Sunce stiže na sever, kiša na jug u delovima zemlje jak vetar vikend donosi pravu jesen

Sunce stiže na sever, kiša na jug u delovima zemlje jak vetar vikend donosi pravu jesen

Dnevnik pre 24 sata
Jakovljević (NPS): Komisiji će biti potrebno 6 meseci da pregleda trenutni birački spisak

Jakovljević (NPS): Komisiji će biti potrebno 6 meseci da pregleda trenutni birački spisak

Radio sto plus pre 5 sati
Vremenska prognoza 15. oktobar 2025.

Vremenska prognoza 15. oktobar 2025.

RTS pre 5 sati
Sutra do 18 stpeni, a od četvrtka preokret! Oglasio se RHMZ: Ovo je detaljna prognoza za naredne dane, za vikend ne izlazite…

Sutra do 18 stpeni, a od četvrtka preokret! Oglasio se RHMZ: Ovo je detaljna prognoza za naredne dane, za vikend ne izlazite bez kišobrana

Blic pre 6 sati
Učenici škole u Vranju na godišnjicu pada nadstrešnice biće na ekskurziji u Novom Sadu: Uveče u planu diskoteka

Učenici škole u Vranju na godišnjicu pada nadstrešnice biće na ekskurziji u Novom Sadu: Uveče u planu diskoteka

Nova pre 7 sati
Studenti iz Čačka pešačiće sedam dana do Novog Sada

Studenti iz Čačka pešačiće sedam dana do Novog Sada

Ozon press pre 7 sati

Ključne reči

VojvodinaRHMZVremenska prognoza

Društvo, najnovije vesti »

Naslovne strane za sredu, 15. oktobar 2025. godine

Naslovne strane za sredu, 15. oktobar 2025. godine

Beta pre 30 minuta
Vremenska prognoza za sredu, 15. oktobar: Ujutru hladno, tokom dana umereno oblačno

Vremenska prognoza za sredu, 15. oktobar: Ujutru hladno, tokom dana umereno oblačno

Beta pre 10 minuta
Vi ste naš milosrdni anđeo

Vi ste naš milosrdni anđeo

Radar pre 30 minuta
Vremeplov: Rođen Fridrih Niče

Vremeplov: Rođen Fridrih Niče

RTV pre 10 minuta
Argentinac u Srbiji pronašao drugi dom: Dijego je prošao pola sveta, a naselio se podno Magliča i živi u skladu sa prirodom…

Argentinac u Srbiji pronašao drugi dom: Dijego je prošao pola sveta, a naselio se podno Magliča i živi u skladu sa prirodom (foto)

Blic pre 25 minuta