Ursula fon der Lajen se sastala sa Vjosom Osmani i Aljbinom Kurtijem

Danas pre 2 sata
Ursula fon der Lajen se sastala sa Vjosom Osmani i Aljbinom Kurtijem
Predsednica Kosova Vjosa Osmani sastala se danas sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen u Prištini nakon čega je istakla da je Kosovo spremno da krene napred posvećenošću i nepokolebljivom verom u svoju evropsku budućnost. „Razgovarali smo o sprovođenju Plana rasta, hitnoj potrebi da se ukinu nepravedne mere nametnute našim građanima, kao i o narednim koracima na putu ka našoj integraciji u Evropsku uniju. Kontinuirana podrška Evropske komisije
