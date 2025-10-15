(VIDEO) Pogledajte najvažnije detalje pobede Zvezde nad Žalgirisom

Košarkaši Crvene zvezde su u Beogradu u meču četvrtog kola Evrolige dočekali Žalgiris i slavili sa 88:79 (23:27, 22:12, 12:19, 31:21).

Bio je ovo povratnički debi Saše Obradovića na klupi Crvene zvezde i velika pobeda. Savladan je Žalgiris koji je jedini imao tri pobede na startu Evrolige, a imao je tim iz Litvanije i šest vezanih trijumfa protiv Crvene zvezde. Najzanimljivije detalje sa meča u Beogradu pogledajte u nastavku vesti u video prilogu.
