Preti li Srbiji kiša koja je zahvatila mediteran? Stigla vremenska za narednih sedam dana- Ovo je ključni dan

Dnevnik pre 3 sata
Preti li Srbiji kiša koja je zahvatila mediteran? Stigla vremenska za narednih sedam dana- Ovo je ključni dan

I u nastavku dana biće pretežno sunčano, ponegde uz umerenu oblačnost. Slično vreme očekuje se i sutra.

Ipak, uveče sledi promena vremena. Ali, ono što ćete tek pročitati u nastavku ove detaljne prognoze za narednih sedam dana, sigurno niste očekivali. Ključni dan je sledeća sreda, kada nastupa preokret. Inače, naše područje sada se nalazi između snažnog anticklona sa severozapada i ciklona sa istoka Evrope. U četvrtak ujutro vedro i hladno, ponegde i sa maglom. Tokom dana biće pretežno sunčano i umereno toplo. Jutarnja temperatura biće od 1 na jugu do 9 stepeni na
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

JP „Vodovod“ Vranje: Bez vode potrošači u Valterovoj i ulici RatkaPavlovića

JP „Vodovod“ Vranje: Bez vode potrošači u Valterovoj i ulici RatkaPavlovića

Jug press pre 1 sat
Najavljena isključenja struje za 16. oktobar: Na spisku su ove ulice

Najavljena isključenja struje za 16. oktobar: Na spisku su ove ulice

Zrenjaninski pre 2 sata
Sutra bez vode nekoliko ulica u MZ "Železničko naselje"

Sutra bez vode nekoliko ulica u MZ "Železničko naselje"

Subotica.com pre 2 sata
Prognoza za Vojvodinu: Narednih dana hladno, od 20. oktobra toplije, ceo mesec nestabilno

Prognoza za Vojvodinu: Narednih dana hladno, od 20. oktobra toplije, ceo mesec nestabilno

RTV pre 4 sati
Evo ko sutra neće imati struju

Evo ko sutra neće imati struju

Jugmedia pre 3 sata
Isključenja struje za četvrtak, 16. oktobar

Isključenja struje za četvrtak, 16. oktobar

Moj Novi Sad pre 4 sati
Isključenja struje za četvrtak (16. oktobar)

Isključenja struje za četvrtak (16. oktobar)

Subotica.com pre 4 sati
Povezane vesti »

Beograd, najnovije vesti »

JP „Vodovod“ Vranje: Bez vode potrošači u Valterovoj i ulici RatkaPavlovića

JP „Vodovod“ Vranje: Bez vode potrošači u Valterovoj i ulici RatkaPavlovića

Jug press pre 1 sat
Najavljena isključenja struje za 16. oktobar: Na spisku su ove ulice

Najavljena isključenja struje za 16. oktobar: Na spisku su ove ulice

Zrenjaninski pre 2 sata
Počinje "Konjički spektakl" u kovilovu: Evo šta će sve publika moći da vidi, ulaz je besplatan

Počinje "Konjički spektakl" u kovilovu: Evo šta će sve publika moći da vidi, ulaz je besplatan

Blic pre 2 sata
Sutra bez vode nekoliko ulica u MZ "Železničko naselje"

Sutra bez vode nekoliko ulica u MZ "Železničko naselje"

Subotica.com pre 2 sata
Kobno spremanje stana Žena krenula da pere prozore, pa je pala sa sprata

Kobno spremanje stana Žena krenula da pere prozore, pa je pala sa sprata

Alo pre 2 sata